Уважаемые земляки! Поздравляем с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – священная дата и дорогой сердцу каждого россиянина праздник.

Никогда не будет забыт подвиг тех, кто сражался за мир на земле, за свободную страну. В каждом доме бережно хранят память о героизме отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.



Этот праздник – символ величия и могущества России, силы и единства народов, населяющих нашу страну.

Наши предки шли на подвиги во имя Отечества, проявляя бесконечную преданность своему народу.



Слава всем ветеранам, бойцам и защитникам тыла! Низкий поклон за силу и твердость духа, за мир, за жизнь!



От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов и новых достижений!

Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики –

председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов,

депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.