Уважаемые жители Чувашской Республики! Дорогие наши ветераны, труженики тыла! Поздравляю вас с Днём Великой Победы 9 Мая!

В этот день воинской славы России мы выражаем глубокую благодарность поколению победителей – фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов свободу и независимость нашей Родины, право на продолжение ее многовековой истории. И наша республика внесла свой достойный вклад в Победу. Здесь формировались воинские части и соединения, в том числе знаменитые 139-я и 324-я стрелковые дивизии, готовили для фронта летчиков, функционировал полевой узел связи Генерального штаба. К глубокому сожалению, с каждым годом становится все меньше свидетелей тех героических дней. Из Чувашии на фронт были призваны более 208 тысяч жителей, и каждый второй не вернулся домой. Героизм наших земляков – достойных сыновей и дочерей отмечен высокими государственными наградами: 54 тысячи человек награждены боевыми орденами и медалями, свыше трех тысяч красноармейцев удостоены медали «За взятие Берлина». Звания Героя СССР удостоены 71 земляк и 22 воина, родившиеся и проживавшие за пределами Чувашии, 16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.



В Чувашию эвакуировали 28 заводов и фабрик, которые сосредоточили свои силы для помощи фронту. Уже к концу первого года войны 80 процентов всей выпускаемой в Чебоксарах продукции отправлялось в армию.



А сама столица республики решением президента страны получила статус города трудовой доблести.



Готовились дать отпор врагу и в глубоком тылу. Женщины, подростки в сильнейшие морозы и в короткие сроки проложили 380 километров Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Этот трудовой подвиг нашего народа Чувашия впервые в России увековечила в Мемориале строителям безмолвных рубежей.



Дорогие земляки!

Эта священная Победа как символ единства многонационального народа и сегодня является верным ориентиром в борьбе с неонацистским злом в ходе специальной военной операции. Только вместе нам по плечу любые сложности, вызовы, только вместе, как 79 лет назад, мы сможем добиться торжества исторической правды и справедливости.



Желаю вам мира, добра и благополучия, успехов во имя Великой России!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.