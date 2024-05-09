Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Дорогие шумерлинцы!

От всей души поздравляю вас с праздником — Днём Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая — это священная дата для каждого из нас. В этот день мы вспоминаем героический подвиг наших предков, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины.



Победа в Великой Отечественной войне стала символом мужества, стойкости и несгибаемой воли советского народа. Мы никогда не забудем тех, кто пал на полях сражений, и будем вечно благодарны тем, кто выдержал все тяготы войны и подарил нам мирное небо над головой.

Выражаю глубочайшую признательность всем ветеранам за несокрушимое мужество, непоколебимую веру в справедливость и непреклонную волю к победе. Пусть слава, которую вы по праву заслужили, сияет вечным светом в наших сердцах, побуждая нас к новым достижениям во имя сильной и непобедимой России.



Сегодня, спустя десятилетия после окончания войны, ее уроки остаются актуальными как никогда, так как наши родные и близкие находятся в зоне проведения специальной военной операции по борьбе с фашизмом, неонацизмом на новых территориях субъектов Российской Федерации и территории Украины. Мы должны помнить о том, что мир и согласие являются высшими ценностями, и делать всё возможное, чтобы сохранить их для будущих поколений.

В этот знаменательный день желаю здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть память о Великой Победе навечно останется в наших сердцах и вдохновляет нас на новые свершения во имя процветания нашей Родины.



С Днём Победы!



Глава города Шумерли Э. Васильев.