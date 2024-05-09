Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, шумерлинцы! Примите самые искренние поздравления с 79-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы — значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, всем, кто самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближал долгожданный день Великой Победы.

Этот великий праздник всех нас объединяет и наполняет наши сердца искренней гордостью за свою Родину, за наших ветеранов, которые смогли отстоять её независимость. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.



Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, вдовам и детям войны. И самые теплые слова благодарности. Крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни! Пусть над Родиной всегда будет мирное солнечное небо, а ваш дом наполнен радостью, любовью и теплом! С Днём Великой Победы!



Генеральный директор АО «КАФ» С. Васильев.