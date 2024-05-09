Останется память!

Эта Победа — во имя всех нас, ныне живущих. Лица участников войны, павших и вернувшихся с фронта, свято хранятся в семейных фотоальбомах. К большому сожалению, не во всех семьях.

18 июля 2022 года на чердаке отчего дома я обнаружила потрепанные подшивки газет «Вперёд», «Советская Чувашия» и «Труд». Решила просмотреть шумерлинскую газету. В номере от 21 апреля 1987 года меня заинтересовала статья «Они были первыми» с фотографией первых выпускников городской средней школы № 1 1936 года. Автором статьи был Геннадий Васильевич Кирель – выпускник этой школы 1941 года и участник войны. Статья посвящалась 50-летию школы и 50-летию города Шумерли.



Первых выпускников 1936 года было 14. Одиннадцать поступили в высшие учебные заведения. Один из них, поступивший на химический факультет Казанского госуниверситета им. Вл. И. Ульянова, — Василий Лаврентьевич Корощупов, который числится погибшим в Книге памяти моей деревни Дубовки. Чтобы узнать больше о земляке, я обратилась к детям его старшего брата, Андрея, но, к сожалению, они никакой информацией о Василии Лаврентьевиче не владели. Осенью 2022 года обратилась в школу № 1, оттуда тоже ничего – старая школа сгорела в феврале 1943 года. Тогда послала запрос в Казанский госуниверситет, и уже на третий день оттуда прислали копии всех документов, какие были в распоряжении вуза.



Среди этих документов была анкета, заполненная В.Л. Корощуповым 9 августа 1936 года. В ней он сообщает, что будет учиться на содержании старшего брата, да и пока учился в Шумерле, его тоже содержал Андрей. Василий родился в крестьянской семье в селе Большие Алгаши в 1916 году. Родители, Лаврентий Михайлович Корощупов и Мария Михайловна Пантюлина, переехали к родственникам жены, а Василий остался со старшим братом, успешно окончил Большеалгашинскую семилетнюю школу, в 1932 году вступил в комсомол. Именно старший брат Андрей походатайствовал и перевел Василия в Шумерлю, в школу № 1. Окончив ее, с 1936 года по июнь 1941 года Василий учился на химфаке в КГУ. По получении диплома он вернулся на свою малую родину, а в июле был мобилизован в Красную Армию.



Извещение о смерти В.Л. Корощупова пришло в сельсовет Больших Алгашей 12 мая 1944 года. Сообщалось, что он умер от ран 25 февраля в госпитале № 425 отдельного медико-санитарного батальона 343-й стрелковой дивизии. Последним местом службы гвардии сержанта, командира отделения Корощупова был 294-й гвардейский полк 97-й гвардейской Полтавской стрелковой дивизии. Первично захоронен был наш земляк на кладбище села Грузское Кировоградской области Украины (могила № 2, 1-й ряд от южного края), а в Книге памяти погибших п. Дубовки записано, что Василий захоронен в том селе, но в братской могиле № 16. Вероятно, после перезахоронения в 1950-х годах.



Вот так дети Андрея Лаврентьевича узнали о судьбе своего дяди Василия только в 2023 году. А в апреле прошлого года появился в музее школы № 1 стенд с фотографиями старой школы и ее первых выпускников, кроме трех учениц, с кратким описанием истории их жизни. Сколько было потрачено времени на поиски информации! Спасибо Геннадию Васильевичу Кирелю. За сам стенд отдельное спасибо Татьяне Игоревне Елесиной, Андрею Михайловичу Процко, Максиму Кушману, Людмиле Тимофеевне Пашковой.



Первые ученики с теплотой отзывались об учителе русского языка и литературы К.К. Каплине и директоре школы, учителе математики Д.З. Захарове. На стенде фото Каплина есть, а вот директора – нет. Просьба к читателям: может, у кого в семейных альбомах хранятся снимки групповые, классов, на которых есть Захаров? Поделитесь ими, это важно для сохранения истории.



О Василии Лаврентьевиче очень тепло говорили бывшие одноклассники, например, Петр Иванович из Куйбышева: «Василий был примером для нас. Он целеустремленный, дисциплинированный, трудолюбивый, инициативный. Очень жаль, что война унесла много жизней, в том числе таких талантливых людей, как Вася Корощупов».

Нам, рожденным после войны, нельзя забывать подвиг тех воинов, героев того времени! Мы им обязаны жизнью.

А. Петрова, п. Дубовка.



Корощупов Андрей Лаврентьевич

Корощупов Николай Лаврентьевич

Корощупов Федор Андреевич



P.S. У В.Л. Корощупова, помимо брата Андрея, был брат Николай. Они оба прошли войну рядовыми, вернулись с фронта. Николай Лаврентьевич умер в 1980-м в возрасте 71-го года. Андрей Лаврентьевич был после ранения комиссован; скончался в 1967 году в возрасте 63-х лет, до последних дней надеясь узнать хоть что-то о своем сыне Фёдоре, который был призван в армию осенью 1943 года и пропал без вести спустя полгода.