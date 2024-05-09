Дорогие шумерлинцы! От лица всей корпорации «Проект-техника» поздравляем вас с праздником Великой Победы!

Сегодня важный, светлый праздник – праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все мы в этот значимый день задумываемся над мужеством нашего великого народа, о том, какой ценой досталась Победа. В каждой семье хранится память о героях, своими жизнями заплативших за неё.



Выражаем всем ветеранам огромную благодарность за мужество, веру в справедливость и волю к победе. Пусть слава, которую вы заслуживаете, не померкнет в сердцах благодарных потомков, вдохновляя их на новые свершения во имя сильной и великой России.

Желаем вам здоровья и благополучия, душевного тепла, поддержки и взаимопонимания! С праздником!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».