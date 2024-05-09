Дорогие друзья! Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 79-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая является самой яркой и торжественной датой в истории России. Это день Великой Победы, доблести, отваги и смелости нашего народа, совершившего подвиг и ценой огромных жертв отстоявшего независимость Родины. И чем больше времени проходит от этого события, тем яснее осознается значение исторической миссии наших солдат и тружеников тыла.



День Победы воплощает в себе незыблемость традиций патриотизма и беззаветного служения Родине, преумножения ее мощи, силы и величия. В этот день мы преклоняем головы перед отвагой тех, кто сохранил свободу и независимость нашей страны. Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано беречь Россию, трудиться во благо своего народа, с честью и гордостью нести через годы знамя Великой Победы.



Пусть этот праздник, знаменующий торжество мужества и героизма многонационального народа России, придаст импульс развитию и веру в мирное и созидательное будущее.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в лучшее будущее России.



Глава Шумерлинского муниципального округа Д. Головин.