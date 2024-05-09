Дню Победы посвящается

9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.

Об окончании войны жители СССР узнали из сообщения Совинформбюро. «Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских Вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась!» – произнес диктор Юрий Левитан, чей голос был знаком каждому.



Первоначально праздничный день был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г.: «В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества – Праздником Победы». Совет народных комиссаров СССР предложил всем советским государственным учреждениям 9 мая поднять на своих зданиях государственный флаг СССР.

В первый День Победы не было ни парадов, ни георгиевских ленточек, ни гвоздик, ни «Бессмертного полка». Люди сами выходили на улицы, обнимались с незнакомцами, устраивали застолья с песнями и танцами и, конечно, продолжали ждать возвращения выживших солдат. В статье «Всенародное ликование» в газете «Красная Чувашия» № 88 (7410) от 9 мая 1945 г.

описывается, как встретили праздничную дату в Чувашской АССР: «2 часа 10 минут ночи по московскому времени. 9 мая 1945 года … Никогда не забудутся и этот торжественный ночной час, и взволнованный голос диктора, возвестивший миру о победе, и стихийно возникшее народное ликованье. …Очень рано проснулись Чебоксары этой ночью. Люди бросились к репродукторам, стараясь не пропустить ни одного слова радиопередачи, а потом, со слезами радости на глазах, целовались, поздравляли друг друга, спешили на предприятия и в учреждения, чтобы встретить друзей, чтобы поделиться с ними своими чувствами. В этот ночной час люди вышли на улицы с песнями, с музыкой… В ночных сменах чебоксарских предприятий возникли митинги…».



Регламент празднования Дня Победы в современной России поясняется Федеральным законом от 19 мая 1995 г. «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Согласно этому закону 9 Мая в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, проводятся военные парады с привлечением вооружения и военной техники, а также артиллерийские салюты. В память о защитниках Родины, павших в Великой Отечественной войне, проводится церемония возложения цветов к Вечному огню.



И. Капитонова, гл. архивист отдела ГАСИ Чувашии.

На снимке: первая страница газеты «Красная Чувашия» от 9 мая 1945 г.