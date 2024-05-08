В полдень 30 апреля в Дубовке состоялась панихида у стенда «Бессмертный полк» поселка,

в прошлом носившем имя Ворошилова. Провел ее настоятель храма преподобного Серафима

Саровского г. Шумерли протоиерей Владимир Ильин.

Стенд посвящен односельчанам, которыми мы гордимся. Здесь 44 имени воинов, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной, 77 имен ветеранов войны, 3 имени воинов-интернационалистов (Афганистан, Венгрия), фотографии легендарных личностей поселка и передовиков колхоза, орденоносцев Дубовской МТФ.



Благодарим отца Владимира за то, что при всей своей занятости в предпасхальные дни выкроил время для панихиды и благословения участников этого мероприятия. За вклад в дело сохранения памяти о славных людях шумерлинского края спасибо Т.И. Елесиной, А.М. Процко, Л.Т. Пашковой, М.Н. Кушману, А.А. Пимашиной. Неоценим и вклад ныне покойных А.И. Семёновой, М.С. Гулящевой и М.И. Клементьева.



А. Петрова, п. Дубовка.