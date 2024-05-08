Соревнования памяти героя

3 мая на стадионе в д. Пояндайкино состоялись 29-е традиционные соревнования по легкой атлетике и мини-футболу среди школьников. Эти соревнования посвящены памяти уроженца деревни, кавалера ордена Мужества Петра Романова.

На церемонии торжественного открытия соревнований присутствовал родной брат героя – Сергей Романов, который поблагодарил за сохранение памяти о своем родственнике. В 1998 году по инициативе игроков футбольной команды «Колос» сельскому стадиону в д. Пояндайкино было присвоено имя Петра Романова, в местном музее физкультуры и спорта хранятся награды и личные вещи Петра, ежегодно в деревне проводятся соревнования. Спортсмены и те, кто хорошо знал и помнит Петра, посещают могилу героя и знак, установленный в память о земляке.



В ходе упорной борьбы в легкоатлетическом кроссе на дистанции 400 метров среди мальчиков и девочек 2012 года рождения и моложе 1 место заняли Анастасия Ефимова и Иван Петров, 2 место — Карина Пакулаева и Максим Удиванов, 3 место у Валерии Федоровой и Кирилла Петрова. На этой же дистанции среди мальчиков и девочек 2010—2011 годов рождения победителями стали Ульяна Михайлова и Михаил Петров, на 2 месте — Екатерина Кулиш и Максим Микеев, на 3-ем — Диана Селиванова и Александр Петров.



В беге на дистанции 800 метров среди юношей и девушек 2008—2009 годов рождения быстрее всех оказались Виктория Фадеева и Денис Исаев, 2 место завоевали Мария Миронова и Артем Толстов, тройку лидеров замкнули Софья Кулиш и Александр Иванов.



В соревнованиях по мини-футболу среди мальчиков 5-8 классов команда Ходарской школы стала лучшей, 2 место заняла команда Алгашинской школы. Среди юношей 9-11 классов 1 место завоевала команда Егоркинской школы, на 2-м месте — команда Ходарской школы.



Всем победителям и призерам вручены грамоты, командам-победителям — кубки администрации Шумерлинского муниципального округа. А затем все участники были приглашены на горячий шурпе и чай с тортом. Все команды, участвовавшие в соревнованиях, получили сладкие призы от Сергея Романова.



Источник: shumer.cap.ru.