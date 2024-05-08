Наш директор

В канун значимого для каждого россиянина дня – 9 Мая – хочу рассказать читателям

о человеке самой мирной профессии, об учителе, директоре школы и фронтовике Илье Фёдоровиче Кондратьеве.

Родился он 20 сентября 1918 года в деревне Пюкрей, в крестьянской семье. Окончил в 1931 году 7 классов Юманайской неполной школы. Получил образование в Нарусовском педагогическом техникуме Вурнарского района. По окончании техникума в 1936 году был направлен в село Калинино учителем по ликвидации неграмотности и малограмотности. В ноябре 1939 года Илью Фёдоровича призвали в армию. В июле 1942 года он был принят в отделение учебного авиационного полка.

В наградном листе к ордену «Красная Звезда» от 22 января 1945 года, подписанном командиром 136-го штурмового авиаполка, говорится: «Тов. Кондратьев в Отечественной войне участвует с первых дней ее начала на Юго-Западном и Южном фронтах, с 21.06.44 участвует в составе 1 и 2 Белорусских фронтов. Находясь на Юго-Западном фронте, много работал над оформлением боевой документации. Не знал ни дня ни ночи, работая по составлению боевых донесений и своевременно докладывал своему командованию вполне исчерпывающие данные о противнике». Как следует из текста, в сентябре 1941 года при перебазировании полка и невозможности вывезти штабную документацию в тыловые районы в связи с прорывом танков противника И.Ф. Кондратьев под огнем авиации и артиллерии немцев уничтожил всю секретную документацию и тем самым не дал возможности ее использования противником. В июле 1941 года в отсутствие начальника штаба авиаполка на оперативном аэродроме «Житные Горы» Кондратьев выполнял всю организационную работу по обеспечению боевых вылетов, показав свои способности и умение руководить. С ноября 1943 года он исполнял обязанности начальника отделения, оказывал помощь командованию в вопросах подбора и расстановки кадров. Находясь на 1 и 2 Белорусских фронтах, организовал охрану матчасти и вел контроль караульной службы.



Помимо «Красной Звезды», И.Ф. Кондратьев был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Киева», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны.



Демобилизовавшись в декабре 1945 года, Илья Федорович вернулся на родину. Женился, устроился работать на машзавод начальником отдела кадров. В 1947—1949 годах был направлен по партийной линии директором школы в Пояндайкино, затем, до 1952 года, работал директором школы при детской колонии. В 1958 году Илью Федоровича снова направили руководить сельской школой – 7-летней Кабановской. В 1966 году он окончил заочно Казанский государственный пединститут. В 1965 году по ходатайству директора вместо деревянного барака построили новое кирпичное здание школы. Затем школа стала 10-летней. В 1977 году, после выпуска 10-го класса, И.Ф. Кондратьев уступил пост директора молодым.



Илья Федорович запомнился мне собранным, вдумчивым человеком. В темно-синем костюме с наградными колодками, с румянцем на щеках. Всегда зорко следил за тем, чтобы в школе было тепло, светло, уютно, вокруг школы был наведен порядок. Собрал вокруг себя хороший коллектив учителей. В те годы быть директором сельской школы было непросто, но он с честью выполнил свою работу.



А. Петрова. Фото из архива.