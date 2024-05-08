Ковали Победу в глубоком тылу

О важности возведения тылового оборонительного рубежа вдоль р. Суры говорит тот факт, что у руководства рекогносцировочной группы, прибывшей в октябре 1941 года в Чувашию, мандат был подписан Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным. Группа пользовалась особыми полномочиями. Для строительства рубежей привлекались 16-я сапёрная бригада, 12-е управление полевого строительства НКО и строительное управление № 30. По разнорядке ГКО прибыли в Чувашию для строительства объекта 740-й, 741-й, 785-й отдельные строительные отряды, которые позднее были переформированы в рабочие колонны.

На строительство рубежей отводились очень короткие сроки. Шумерлинский район, несмотря на недостаточное количество лошадей и рабочей силы, ежедневно выделял на строительство оборонительных объектов по 400 лошадей с полной экипировкой и 1000—2000 рабочих, колхозников, молодёжи старшего возраста из школ вместе с преподавателями. Все они без выходных дней, вплоть до полного завершения строительства, находились на отведённом для работы участке — вдоль реки Суры в районе Шумерли.



Трудовая нагрузка на рабочих и колхозников была очень высокой. Работали по 12-15 часов в сутки, пока на земляных работах не выполняли ежедневную норму для одного землекопа — 1,42 кубометра.



По Сурскому рубежу (куда входил Торханский участок № 1) вынуто земли для строительства объектов (огневых точек, землянок, окопов, ходов сообщений и др.) в общей сложности 3560 тыс. кубометров, сделано огневых точек 1667, землянок 1490. Работа велась без выходных дней, не прерываясь и в самые сильные морозы. Шумерлинский участок № 1 был расположен вдоль Суры и на прилегающих территориях этой реки до границ города Шумерли.



Необходимо подчеркнуть, что в основном в стройке принимали участие женщины, молодёжь, интеллигенция села (учителя, работники правления колхоза, сельского Совета, лесничества и др. учреждений). Мужчины до 50 лет работали в качестве наставников-помощников для выполнения тяжелых земляных, плотницких работ, а также на распиловке и валке леса, вывозке тяжелых дубовых и сосновых брёвен-кряжей, пригодных для строительства землянок, дотов, дзотов, артиллерийских, миномётных сооружений.



Среди тружеников тыла под руководством комсомольско-молодёжной «фронтовой» бригады повсеместно развернулось соцсоревнование под девизом: «В труде, как в бою!», «Задание — досрочно!», «Всё для фронта, всё для Победы!»



Вчерашние колхозницы в эти дни, оставшиеся вместо своих мужей, ушедших на фронт, встали на трудовую вахту, чтобы своим ответственным отношением к выполнению заданий госкомитета обороны приблизить победу над врагом. Например, у Дарьи Сизовой, Марии Арсентьевой, Антонины Алмакаевой, Кликерии Мигушовой, Матрёны Исаковой, Анисии Зотовой мужья находились на фронтах Великой Отечественной войны и били врага на разных направлениях. Жёны в тылу, на берегу Суры строили оборонительные рубежи, чтобы не допустить вражеские силы вглубь нашей страны.



Автор не случайно привёл здесь эти факты. Ибо мужья, о которых сказано выше, все погибли или пропали без вести, обороняя Москву, Смоленск, Волоколамск или другие города и сёла нашей Родины.



Стахановским трудом прославили себя члены молодёжной бригады: Анна Мартынова, Вера Сарро, Анастасия Васильева, Татьяна и Мария Надеевы, Михаил Арсентьев, Франц Мурашкин, Анна Алмакаева и другие.



На валке леса и разделке древесины, распиловке сосновых кряжей особенно ударно трудилась бригада лесорубов во главе с бригадиром из старейшин Архипа Егоровича Сизова. Это был передовой коллектив, бригада стахановского труда. Бригада разработала с участием инженера-мастера И.М. Шугаева схему по специализации труда между членами коллектива для заготовки деталей и необходимых предметов на строительство землянок (распиловка леса, заготовка брусков для дверных проёмов, заготовка металлических скоб, ручек для дверей). По готовым схемам и готовым деталям бригада строила землянку на 30-35 солдат в течение 2-3 дней. Через каждые 2 дня бригада А.Е. Сизова сдавала готовую землянку мастеру И. Шугаеву под приёмо-сдаточный акт. Только на торханском участке строительных работ было выстроено 32 землянки, полностью оборудованные отоплением, в них ставили железные печки-буржуйки.



Правой рукой Архипа Егоровича от начала до конца строительства был Егор Иванович Казенов. Мастер на все руки, а на столярных и плотницких делах, как говорят у нас в деревне, он «волка съел». Топор, рубанок или ножовка в его руках играли, как будто бы какой-то музыкальный инструмент.



Егор Иванович, несмотря на свой возраст, принимал самое активное участие в строительстве Сурского рубежа. Он — участник 1-й Мировой и гражданской войн, много сделал хорошего и оставил добрый след за собой, возглавлял строительство объектов в годы первой и второй пятилеток: строительство шоссейной дороги Шумерля — Калинино, мостовых переходов через реки. Всё это оставлено им на память потомкам. Здесь, на сурских объектах, мастерство Егора Ивановича сослужило достойную службу в деле скорейшего завершения работ по созданию прочного оборонительного рубежа на Суре.



Комсомольско-молодёжный коллектив участка № 4 колхоза «Комбинат» принял обязательство: заработанные по воскресеньям на строительстве оборонительного рубежа деньги перечислять в отделение госбанка г. Шумерли на строительство танковой колонны «Колхозник Чувашии». Внесение денежных средств продолжилось вплоть до полного завершения работ на Сурском рубеже. Инициатива комсомольско-молодёжной бригады торханцев (секретарь комитета Женя Симсова) была с большим энтузиазмом подхвачена молодёжными «фронтовыми» бригадами почти всех коллективов молодёжи Шумерлинского района, работающих на Сурском оборонительном рубеже.



Работа на строительстве рубежа шла на высоком уровне. За три месяца, т.е. с 28 октября 1941 года по 20 января 1942 года, на участке № 4 колхоза «Комбинат» было сооружено 30 дзотов и дотов, 32 землянки, 27 эскарпов, 3 км противотанковых рвов, 750 м надолбов, 4 наблюдательных пункта. В общей сложности вынуто земли 360 тыс. кубометров. Всё это делалось в условиях суровой зимы, вручную, иногда без горячей пищи. В нелегких условиях находились инженерно-технические работники, мастера, бригадиры, звеньевые. Они работали вместе с колхозниками, имея в руках инструменты для рытья (долбления) земли — лопату или лом, кирку или топор, пешню или колун.

Кто же они? Один из них — уроженец д. Торханы, из крестьян, с высшим образованием (инженер) Иван Михайлович Шугаев. В военкомате ему предложили временно остаться в распоряжении Шумерлинского РВК на строительстве Сурского оборонительного рубежа. Шугаев согласился и был назначен мастером участка. Руководители, подобные Ивану Михайловичу, очень нужны были на строительстве сооружений оборонного значения. Трудящиеся на стройке с радостью и уважением встречали его, ибо он охотно общался с каждым персонально, выяснял их нужды, решал бытовые проблемы. Вместе с тем, требовательность к работе была высокая, сурово осуждал тех, кто допускал брак в работе или неряшливо относился к делу.



После завершения строительства и сдачи объектов на Суре он был призван в действующую армию. В течение почти года находился на передовой линии в составе Южного фронта под Ростовом-на-Дону. 2 января 1943 года в бою за хутор Колотовка погиб смертью храбрых.



В списке ведущих руководителей на строительстве Сурского рубежа значатся: Вахнин А.М. — 1-й секретарь шумерлинского райкома ВКП(б); Носков С.П. — председатель исполкома районного Совета депутатов трудящихся; Абашин А.А., Федоров С.А., Замчалов И.А. — мастера участков Шумерлинского района, Федулов И.А. — главный инженер, руководитель по технической части. В основное руководство строительством входили организация труда на объектах, материальное обеспечение, бытовая служба, идейно-политическая работа среди бригад и все другие вопросы, которые возникали в ходе строительства.



А.М. Вахнина и С.П. Носкова среди рабочих коллективов можно было встретить каждый день. Они не проходили мимо, а заинтересованно вникали во все детали рабочего процесса, не обходили вопросы быта, жилья, торговли, медобслуживания и т.д.



За досрочный ввод оборонительных сооружений и качественное выполнение работ постановлением Совнаркома ЧАССР Носков С.П. и Федулов И.А. были премированы каждый деньгами по 500 рублей, также им объявлена благодарность. Трудармейцы — землекопы торханской бригады Мария Арсентьева (1920 г.р.), Матрена Исакова (1921 г.р.), Вера Сарро (1923 г.р.) в 1945 году были награждены медалью «За доблестный труд».



По указанию штаба Московского военного округа приказом военного комиссара ЧАССР № 003 от 8 февраля 1942 г. была назначена комиссия для приемки Сурского оборонительного рубежа от 12-го армейского Управления полевого строительства, куда входили: председатель — т. Зимин, военинженер 14-й запасной стрелковой бригады; т. Ежов — представитель военного комиссариата республики, начальник 5-й части; т. Петров — представитель 12-го армейского Управления полевого строительства Главоборонстроя НКО СССР, военные комиссары Ядринского, Красночетайского, Шумерлинского, Порецкого, Кувакинского и Алатырского районов. Рубеж был сдан и принят под охрану.



Василий Симсов, участник ВПС-2, ветеран ВОВ, 2008 г. (рукопись).

Составил краевед А. Пояндаев.