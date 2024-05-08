В Шумерле проходит «Вахта памяти»

6 мая шумерлинцы присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Вахта памяти». В рамках нее возлагаются цветы и венки к памятникам и обелискам, братским могилам воинов.

Памятные мероприятия состоялись сразу в нескольких местах. Так, в церемонии возложения цветов к монументу планера и к обелиску Славы, посвященному работникам деревообрабатывающего комбината, приняли участие работники комбината автофургонов, труженики тыла, обучающиеся и педагоги гимназии № 8. Гимназисты подготовили творческую программу, напомнившую, какой ценой досталась победа, и призывающую чтить память тех, кто не вернулся с полей сражений.



В этот день также были возложены цветы к мемориальному знаку «Медицинским работникам — участникам Великой Отечественной войны» и к Камню памяти, расположенному на территории гимназии.

«Вахта памяти» продолжится сегодня.

Татьяна Александрова.