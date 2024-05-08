А свет Победы ярче год от года

Кажется, что уже так давно прошла на нашей земле та страшная война, но память о ней не стареет, не умирает. Мы, ныне живущие, не устаем преклоняться перед солдатами-победителями — и погибшими на войне, и вернувшимися живыми. Каждый из них – наша память, наша гордость, наша слава! В канун главного праздника страны воспоминаниями о своем отце — гвардии старшем сержанте, разведчике, командире отделения ПТР 328-го гвардейского полка 104-й гвардейской стрелковой дивизии Викторе Васильевиче Волчкове с газетой поделилась его дочь Татьяна Викторовна Обливанцева.

В.В. Волчков прошел Великую Отечественную с первого до последнего дня. В его военном билете так и отмечено: с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. участвовал в боевых действиях в Великой Отечественной войне с Германией.

Родился Виктор Васильевич в Мыслеце в простой семье, воспитывающей четверых детей. Из деревни Волчковы переехали в Шумерлю, где будущий воин окончил семилетку в школе № 1. В 1940 году был призван на срочную службу в 81-й Краснознаменный полк разведчиком. Начало войны встретил на финской границе.



«Папа не любил вспоминать о войне, наградами никогда не кичился, – Татьяна Викторовна бережно перебирает хранимые в шкатулке пожелтевшие отцовские документы, ордена и медали. — Мы всегда знали, что воспоминания о том времени больно отзываются в его сердце, и расспросами не беспокоили». О подробностях военной службы главы семьи Татьяна Викторовна узнала много позже из его письма внучке Елене.



«Наш 81-й Краснознаменный полк находился в городе Кеми Карельской АССР около Белого моря, — писал В.В. Волчков — С нападением Германии по боевой тревоге в полном боевом снаряжении мы вышли в направлении границы с Финляндией. В это время финнов отбивали наши пограничные войска. После непрерывного форсированого марша (более 200 км) наш полк сходу вступил на передний край обороны – началось первое боевое крещение. Взводу разведчиков полка, в составе которого я служил, было дано задание выяснить расположение противника. Финны в болотистой лесной местности замаскировались в боевом охранении. Когда мы приблизились к ним, они открыли огонь из автоматов. Мы дали ответный огонь – забросали их гранатами. И возвратились в расположение нашего полка».



В августе 1941 года во время выполнения задания в разведке в тылу врага В.В. Волчков с боевым товарищем шёл в головном дозоре. Их задачей было переправиться через болото и разведать противоположную опушку леса. Болото проскочили, а в лесу в траве оказались незаметные вражеские мины. На одной из них он подорвался, спасла его шинель, которую взрывной волной разорвало в клочья. Наш земляк получил контузию и множественные ожоги. Товарищи помогли ему добраться до медсанбата, откуда на гидросамолёте он был отправлен в госпиталь Петрозаводска.



После выздоровления В.В. Волчков возвратился в свою часть в разведвзвод. «Без гибели и ранений на войне не бывает, — вспоминал ветеран. — Эпизодов было много, вот, например, один из них. В зимнее время нам дали задание выйти в тыл врага. На дорогу, соединяющую два вражеских направления, это около 50 км от нашего расположения, шли на лыжах с задачей выяснить передвижение по этой дороге и по возможности взять «языка». Выйдя к дороге, мы засели около неё в лесу, вскоре показался танк, за ним — крытые брезентовые фургоны. Когда танк прошёл, мы открыли мощный огонь из автоматов по машинам. Оказалось, в машинах ехали финские солдаты. Они в панике выскакивали из машин, падали, подкошенные нашей очередью. Нашей группе захвата удалось взять двух «языков» в плен. Был дан сигнал отхода, мы стали отходить вглубь леса, финны открыли беспорядочный огонь по лесу. Одному из наших товарищей пулей касательно прошило руку. У меня пулей перебило лыжу, пришлось на одной лыже добираться в часть…»



В 1943 году В.В. Волчков был откомандирован в Москву в воздушно-десантное училище, после окончания которого был направлен в первую гвардейскую воздушно-десантную бригаду помощником командира взвода бронебойщиков. «Мы были как резерв главнокомандования, курсировали по всем фронтам — в Ивановской, Калининской областях, под Москвой, в Белоруссии, на Украине, впоследствии из Одессы через Молдавию прибыли в Румынию. Освобождали от нацистских захватчиков территории Венгрии, Австрии, Чехословакии, где и закончились наши боевые действия. Закончилась Великая Отечественная война!»



За время службы наш земляк награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией».

В конце 1945 года он был направлен в 257-й отдельный автотранспортный батальон заместителем командира ремонтного взвода.

Демобилизовавшись в 1946 году, Виктор Васильевич вернулся в Шумерлю. Когда работал инкассатором в банке, познакомился со своей будущей женой Марией. В 1948 году в молодой семье родился первенец Владимир, двумя годами позже – дочь Татьяна.



Вскоре его новым местом работы стал комбинат автофургонов – предприятие, ставшее для бывшего фронтовика на долгие годы вторым домом.

«Отца помню трудолюбивым, добрым, аккуратным, — говорит дочь. — Для него было важно, чтобы везде и во всём был порядок, всё лежало на своих местах.

Виктор Васильевич был отличным мастером-печником. Татьяна Викторовна вспоминает, как однажды, перед Пасхой, проснулась — а печки дома нет. «Отец ее сломал и буквально в течение дня сложил новую». Любимому печному делу ветеран посвящал много времени с выходом на пенсию. Как высококлассного специалиста его ценили и приглашали класть печи и в городе, и в деревнях.

«Он вообще был рукастым, настоящим мастером и в слесарном, и в столярном деле, — продолжает дочь ветерана. — Когда от комбината семья получила благоустроенную квартиру, он от и до отремонтировал её своими руками».



Возвращаясь мыслями в далекое детство, Татьяна Викторовна вспоминает, что ее отец был хорошим математиком и всегда помогал им с братом делать уроки. «Я, наверное, пошла в него, — улыбается наша собеседница, – тоже дружу с математикой всю жизнь». Дочь ветерана заочно окончила Горьковский техникум советской торговли, всю свою трудовую жизнь работала в общепите – начинала кассиром в ресторане «Сура», потом в разные годы трудилась экономистом и бухгалтером в конторе общественного питания. Даже после выхода на заслуженный отдых более десяти лет работала бухгалтером у частных предпринимателей.



На комбинате автофургонов Виктор Васильевич проработал слесарем четверть века вплоть до выхода на заслуженный отдых. Всегда был на хорошем счету, отмечался грамотами и благодарностями руководства.



Скончался В.В. Волчков в 1992 году в возрасте 75 лет. «Если бы не болезнь, — вздыхает Татьяна Викторовна, — пожил бы еще… С мамой они были одним целым, помогали и поддерживали друг друга во всём».



Виктор Васильевич Волчков прожил достойную жизнь: с честью прошел всю войну, в мирное время был простым рабочим, хорошим семьянином. После себя оставил не только детей, внуков и правнуков, но и доброе имя. На таких надежных людях с широкой душой и добрым сердцем и держится земля наша русская, а свет той Великой Победы с каждым годом становится только ярче.

Ольга Дмитриева.



Венгрия, 1945, В.В. Волчков второй слева