Объединить усилия

Об этом договорились Глава Чувашской Республики Олег Николаев и руководители волонтерских групп и организаций на встрече, которая прошла в Чувашском национальном музее на минувшей неделе. С февраля 2022 года в зону СВО республика отправила квадрокоптеры, антидроновые ружья, дальномеры, тепловизоры, приборы ночного видения, автозапчасти, дизельные генераторы,

тепловые пушки и многое другое. Также воинским подразделениям передано более 10 единиц транспортной техники.

Фонд развития Чувашии «Пĕрле» при всенародном участии моментально откликается на вызовы времени. В рамках акции «Своих не бросаем» начиная с 27 сентября 2022 года было отправлено около 30 крупных партий гуманитарного груза — оказывалась помощь батальону «Атăл», отправлено 57 квадрокоптеров и 93 тепловизионных прибора, 700 раций, GPS-навигаторы, оборудование для спутникового интернета, запчасти, доставлено совместно с волонтерскими группами 53 машины высокой проходимости, лекарственные средства и более 330 кубометров лесо- и пиломатериалов. На акцию «Чувашия – Донбассу» откликнулись множество жителей, а также предприятия и организации республики. Собранные средства были направлены на создание социально-бытовых условий, лечение, необходимую реабилитацию, приобретение одежды, оформление документов вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР.



Исполнительный директор фонда «Пĕрле» Наталия Колыванова рассказала, что с начала СВО волонтерскими движениями республики собрано гуманитарного груза на сумму около 150 млн рублей, общее количество отправок — более 200. С начала 2024 года уже поступило 13 заявок от бойцов СВО и госпиталей.



В постоянном взаимодействии с фондом находится Союз женщин Чувашии, который с августа 2023 года отправил в госпитали 12,5 тонны гуманитарного груза и реализовал проект «Искусство ждать». Члены женсоветов организовали во всех муниципальных округах клубы для семей военнослужащих, проводят в школах уроки мужества с привлечением участников СВО, активно участвуют во всех проектах, которые реализуются в республике. Для мобилизованных солдат женщины Чувашии сплели 124 маскировочные сети и вышили 3 тысячи обережных платочков.

Участники встречи в форме открытого микрофона задавали вопросы, вносили предложения по обеспечению бойцов необходимыми средствами защиты. Так, руководитель волонтерской группы «Zov_патриота «Вставай, страна» Канашского муниципального округа Эдуард Иванов предложил внедрить в серийное производство собственную уникальную разработку комплекса системы подавления БПЛА «Купол». Прозвучал и вопрос о государственной поддержке волонтеров. Из ответа заместителя председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития Дмитрия Краснова следует, что волонтерским сообществам оказываются индивидуальные консультации по подготовке грантовых заявок на конкурсы Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Поддержкой уже смогли воспользоваться фонды «Перле», «Зов Чувашии», Чувашские региональные отделения «Молодой гвардии» и «Союза женщин», музейный комплекс Новочебоксарска.



На встрече присутствовали и представители Шумерли — организаторы волонтерских движений Наталья Пронина и Валентина Долгова. Со своими единомышленниками они неустанно ведут волонтерскую деятельность: отрабатывают запросы бойцов, плетут сети, шьют белье и носилки, заготавливают сухие супы, передают посылки в зону СВО, координируют работу своих групп. О работе движения «Группа поддержки ребят» участникам мероприятия рассказала Валентина Долгова. Наталье Прониной вручено благодарственное письмо за подписью Олега Николаева.



Источник: cap.ru.

Наталья Пронина, организатор волонтерского движения «Шумерля. Помощь СВОиМ»: