Нам этот подвиг забывать нельзя

В преддверии Дня Победы в городской библиотеке имени Г.Н. Айги состоялась презентация двух сборников, подготовленных ее сотрудниками. Это «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» и «Всё для фронта, всё для Победы», посвященные шумерлинцам — фронтовикам и труженикам тыла.



Как объяснила ведущий библиограф ГЦБС Марина Бадина, в 2021 году при поддержке Валерия Шигашева вышло три сигнальных экземпляра книги «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». В 2022 году при поддержке нашего земляка Виктора Мотова она вышла уже тиражом 250 экземпляров. Сборник вызвал большой резонанс. В него было включено 764 имени. Но имен, конечно же, гораздо больше, ведь на шумерлинской земле после войны проживало более 20 тыс. фронтовиков.



К сотрудникам библиотеки стали обращаться люди с просьбой включить в сборник информацию о своих родных и близких. Но изданную книгу невозможно переделать. Работа по сбору информации была продолжена дальше. В итоге получился новый сборник со 150 именами участников войны. Он имеет важное значение, так как продолжает поименный список фронтовиков Шумерли.

В сборнике «Всё для фронта, всё для Победы» пока 75 имен тружеников тыла, но собирать про них информацию гораздо сложнее. Ведь если есть специальные интернет-ресурсы, посвященные участникам войны, такие, как «Дорога памяти» и «Память народа», то информационных баз, где можно сверить данные о тружениках тыла, нет.



Это издание библиографы готовили параллельно с книгой о фронтовиках уже много-много лет. Наряду с биографическими данными тружеников тыла туда включены архивные материалы краеведа Н. Кондратьева, акты о списках на награждение медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» по Шумерлинскому району и г. Шумерле на 4791 человека. В 1994 году было издано несколько указов Президиума Верховного Совета Чувашии о награждении медалями тружеников тыла. Общее число награжденных составляет более 5000.



На презентацию собрались родные и близкие тех, чьи имена вошли в сборники. Они делились своими воспоминаниями, рассказывали значимые факты из биографий своих близких. Кто-то не смог сдержать слез…



Сыновья фронтовиков В. Ижеев, М. Колчин и Ю. Сомов посвятили своим родным стихи и зачитали их перед публикой. На вечере также состоялась презентация песни В. Ижеева «Разговор с дедом», музыку к которой написал С. Коринский из Нижнего Новгорода.



Выступающих было много. Они отметили бесценный, титанический труд сотрудников библиотеки, выразили огорчение по поводу того, что на вечере не было школьников, ведь для них это было бы очень полезно.



Мероприятие сопровождалось видеороликами о фронтовиках и тружениках тыла, подготовленными сотрудниками информационно-библиографического отдела. Очень достойно выглядела выставка-инсталляция, включающая книжные и периодические издания, архивные документы, фотографии и наградные материалы.



Мероприятие посетил и глава города Шумерли Эдуард Васильев, который высоко оценил совместную работу библиотекарей, краеведов и ветеранов по сохранению исторической памяти о фронтовиках и тружениках тыла для будущих поколений.

Татьяна Александрова.







