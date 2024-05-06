Сенаторы посетили российские военные объекты в Сирии

В. Чижов и Н. Владимиров встретились с личным составом и ознакомились с условиями жизни военнослужащих.Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов и член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров посетили авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии.

Как отметил руководитель сенаторской делегации Владимир Чижов, посещение авиационной и морской баз российских Вооруженных Сил стало традицией, показывающей важность поддержки военнослужащих, выполняющих свои обязанности вдали от российских рубежей.

В частности, на базе Хмеймим российские сенаторы осмотрели жилые и бытовые помещения, медицинский комплекс, спортивные и культурно-досуговые объекты. По словам сенаторов, вопросы жизни и быта военнослужащих находятся в сфере постоянного внимания и заботы командования.

Парламентарии отметили высокий уровень боевой подготовки летного и инженерно-технического состава. По мнению Владимира Чижова, созданы необходимые условия для качественного обслуживания боевой техники.

В пункте базирования Тартус сенаторы провели рабочую встречу с командованием и офицерами, посетили БДК «Иван Грен», ознакомились с оборудованием и вооружением.

Состоялась встреча с командующим российской группировкой генерал-лейтенантом Сергеем Киселем. Обсуждены основные аспекты военно-политической ситуации в Сирии и перспективы развития российско-сирийских отношений.

Источник: council.gov.ru