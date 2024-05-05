Чувашия будет сотрудничать с «Трезвой Россией»

Соответствующие документы о взаимодействии в области образования, просвещения, науки,

культуры, искусства, здравоохранения 25 апреля подписали глава республики Олег Николаев

и руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

Справочно

Федеральный проект «Трезвая Россия» реализуется в стране с 2012 года.

Главное направление «Трезвой России», связанное с реальной публичной деятельностью, — антиалкогольные рейды по магазинам, когда посредством контрольной закупки продавцов уличают в продаже алкоголя несовершеннолетним или в торговле в неразрешенное время.

Общественное движение организует тематические проекты типа уроков трезвости, различные спортивные мероприятия, автопробеги, посещения приютов.

Стороны обсудили возможности реализации антиалкогольного проекта в республике. Олег Николаев поддержал одну из идей «Трезвой России» — о запрете на размещение алкомаркетов в многоквартирных домах и на продажу алкогольной продукции гражданам младше 21 года.

В этот же день в Общественной палате Чувашской Республики состоялся круглый стол. Его участники обсудили стратегию алкогольной политики и её влияние на качество жизни населения. Модератор, заместитель председателя Общественной палаты, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина отметила, что общественность обеспокоена увеличением количества потребляемого алкоголя, особенно в молодежной среде.

По мнению руководителя «Трезвой России» Бийсултана Хамзаева, проблема алкоголизма и его негативного влияния на общество требует немедленных действий со стороны государства. Статистика показывает, что только за 2023 год россияне приобрели 19 млрд литров алкоголя, который является причиной высокой смертности, заболеваемости, преступности, дорожно-транспортных происшествий, травматизма и влечет другие негативные последствия. При этом за последние годы неуклонно растёт число смертей от алкогольных суррогатов, спиртосодержащих жидкостей, применяемых в быту и для технических нужд.



В ходе круглого стола особое внимание было уделено вопросам здоровья населения и социальным последствиям потребления алкоголя. При этом были затронуты вопросы по регулированию алкогольного рынка. Участники обменялись мнениями и опытом, высказали свои предложения и рекомендации по улучшению ситуации в этой области. Так, и.о. председателя Государственного Совета Чувашии Виктор Горбунов отметил, что основные меры стратегии алкогольной политики включают в себя контроль за рекламой алкоголя, ограничение доступа к алкоголю для несовершеннолетних, проведение образовательных кампаний о вреде алкоголя и поддержка программ по борьбе с алкогольной зависимостью. «В настоящее время мы готовимся принять региональный закон об ограничении работы «наливаек» в многоквартирных домах, что позволит ограничить деятельность питейных заведений», – отметил он. Усматривается и целесообразность ограничения времени продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.



Член Общественной палаты Мансур Хайбуллов на примере Шыгырданского сельского поселения Батыревского района рассказал об опыте Духовного управления мусульман Чувашии по формированию трезвости среди населения. По его мнению, необходимо рассмотреть возможность законодательного запрета продажи алкоголя в продуктовых магазинах и гипермаркетах, а также ограничить продажу в алкомаркетах продуктов питания, особенно предназначенных для детей.

Член Общественной палаты Марина Аниченкова выступила с инициативой ограничить время работы баров, кафе и других питейных заведений в регионе.



По итогам круглого стола будут сформулированы конкретные рекомендации и предложения для принятия мер по улучшению алкогольной политики и повышению качества жизни населения.



Пресс-служба ОП Чувашии.