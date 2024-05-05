Сверхурочные начнут считать от полного размера зарплаты

В России начинает действовать новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Теперь это необходимо делать исходя из полного размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые 2 часа оплата должна начисляться не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Поправки в Трудовой кодекс РФ в части более детального регулирования системы оплаты сверхурочных работ очень важны с точки зрения защиты прав работников на получение заработной платы в полном объеме, поясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.



Действующая редакция статьи ТК позволяет работодателю произвести расчет оплаты сверхурочных работ не на основе полной месячной заработной платы, куда входят и премии, и доплаты за сложность, и объем работы, и компенсации, а только исходя из голого оклада. «Оклад может составлять всего 20-30 % от общего размера заработка. При вступлении поправок в силу расчет сверхурочных будет происходить из полного заработка, что позволит увеличить их размер в разы», — говорит Сафонов.



RG.ru.