В Поволжье взлетел спрос на рабочих

Аналитики hh.ru узнали, что у местных компаний сильно вырос спрос на рабочих. Особенно велика потребность в специалистах, имеющих рабочие профессии, у компаний из сферы перевозок и логистики (17 % вакансий для рабочих за последнее время), автобизнеса (10 %), а также компаний в розничной торговле (8 % новых рабочих мест), металлургии (8 %) и строительства (7 %).

За последние 30 дней работодатели Поволжья разместили более 50 тыс. новых вакансий для рабочих. Это на 37 % превышает прошлогоднюю потребность бизнеса в специалистах, имеющих рабочую профессию.



Наибольший всплеск на рабочих, или так называемых «синих» воротничков, за последний месяц зафиксирован у работодателей из Кировской области (+61 %), Чувашии (+58 % новых рабочих мест) и Нижегородской области (+58 %). При этом в ПФО нет ни одного региона, где наблюдалось бы снижение спроса на рабочих.



«Между тем сами соискатели не сильно торопятся массово искать работу. Сейчас на рынке труда ПФО находятся более 131 тыс. соискателей-рабочих, что, казалось бы, много. Но с точки зрения соотношения количества резюме на одну вакансию мы видим проявленный кадровый дефицит: лишь 2-3 человека на место», — отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.



Стал также известен рейтинг самых востребованных рабочих профессий в Поволжье весной 2024 года. Рейтинг возглавляет профессия водителя (28 %, или каждая третья вакансия в рабочей сфере регионов ПФО). На втором месте по спросу у местных компаний – разнорабочие, на третьем месте – слесари и сантехники (7,6 % новых рабочих мест).



Погоня за кадрами заставляет и повышать среднюю зарплату: на данный момент в среднем рабочим ПФО предлагают более 73 тыс. рублей, что на 23 тыс. больше, чем в начале 2023 года. Сильнее всего за год предлагаемую зарплату в вакансиях подняли работодатели из Оренбургской области (+49 тыс., до 109 тыс. рублей), а также Башкортостана (+40 тыс., до 105 тыс). В Чувашии +21 тыс. рублей, до 62 тыс.

М. Бузунова.