Первые весенние грибы: будьте осторожны

Вот уже почти месяц социальные сети изобилуют фотографиями и сообщениями о первых весенних находках — сморчках и строчках. Любители тихой охоты уверяют, что это лучший из деликатесов. Однако даже опытные грибники в азарте забывают, что и в тех, и в других содержатся ядовитые вещества.

«Первые весенние грибы, сморчки и строчки, относят к условно-съедобным грибам, — напоминает главный внештатный токсиколог Минздрава Чувашии, зав. отделением острых отравлений Больницы скорой медицинской помощи Надежда Смелова. — Они содержат гиромитрин. Это вещество может вызвать сильнейшее отравление. Почему-то большинство людей уверены, что весенние грибы абсолютно безвредны. Даже если почувствуют себя плохо после их употребления, никогда не подумают, что истинная причина — в съеденных сморчках или строчках. Пациенты откладывают визит к врачу, надеясь, что симптомы пройдут самостоятельно. А в это время происходят патологические изменения в организме».



Боли, рези в животе, тошнота, рвота, расстройство стула — при появлении этих и других симптомов после употребления грибов следует обратиться в приемный покой больницы. Действовать нужно немедленно. Гиромитрин — очень гепатотоксичен, под действием этого вещества печень человека разрушается буквально на глазах. Вовремя оказанная медицинская помощь позволяет избежать серьезных осложнений.



Если желание выйти на тихую охоту всё же победило, то необходимо придерживаться правил сбора и технологии приготовления блюд из грибов: собирать грибы следует в лесу вдали от магистралей, дорог, предприятий, очистных сооружений; собранные грибы необходимо еще раз перебрать, перед непосредственным приготовлением в пищу (например, перед жаркой), отварить их в большом количестве воды, сливая жидкость несколько раз. Токсикологи не советуют даже вдыхать пары кипящей воды, т.к. они также могут содержать токсины. Употреблять грибы в пищу желательно небольшими порциями.



Всё чаще встречаются пациенты, у которых выявляется индивидуальная непереносимость этого продукта. Не стоит рисковать своим самочувствием ради новых вкусовых ощущений.



БСМП.