За выращивание ипомеи – уголовная ответственность

В России в феврале 2024 года ввели уголовную ответственность за выращивание ипомеи
трехцветной — популярного дачного цветка. Специалисты обнаружили, что в семечках ипомеи содержится галлюциногенный наркотик эргин, оборот которого запрещен действующим законодательством.
Выращивание 10 и более кустов ипомеи наказуемо по статье 231 УК «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальное наказание по этой статье составляет до 8 лет лишения свободы. Выращивание от 10 до 100 кустов цветка будет классифицироваться как преступление в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере. Сергей Савчук — заместитель председателя Ассоциации специалистов по химико-токсикологическому и судебно-химическому анализу, доктор химических наук — разъясняет читателям это правовое решение.
- Все ли виды цветка ипомеи из многочисленных разновидностей могут теперь считаться опасными для выращивания на участке?
- Видов ипомей множество. Ипомея трехцветная, культивирование которой стало по закону наказуемо, — лишь один из 788. Сама по себе ипомея — это многолетнее вьющееся травянистое растение семейства вьюнковые, характерное больше для тропических регионов Северной и Южной Америки. В России же ввиду особенностей климата выращивается в основном однолетнее растение.
Будет преувеличением или даже заблуждением считать, что якобы у нас в стране выращивают преимущественно ипомею трехцветную. Другие виды в равной степени распространены. Встречается ипомея пурпурная, ипомея синяя звезда, наши дачники и садоводы приобретают и успешно выращивают ипомею квамоклит, небесно-голубую, лунноцветущую, многие другие виды.
Определить долю именно трехцветной проблематично, подсчетов таких нет, но можно сказать, что какой-то особенной выделяющейся популярностью среди других видов она не отличается. Поэтому любителям ипомеи не составит труда заменить ипомею трехцветную другими видами, не включенными в перечень наркосодержащих растений.
- А кто и почему озаботился борьбой с ипомеей трехцветной?
- В России ипомея трехцветная и ранее подлежала контролю ввиду содержания в ней эргина. Эргин, который действует как сильнейший психоделический галлюциноген, был включен в список наркотических средств, оборот которых запрещен в России в соответствии с законодательством и действующими международными договорами. На этом основании в МВД разработан проект нового постановления, предусматривающего включение ипомеи трехцветной в перечень наркосодержащих растений.
- Если цветок уже растет, нужно ли его уничтожать? Если да – то каким образом это нужно сделать?
- Юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо незаконно культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить любым технически доступным способом, не нарушающим законодательство в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности.
При выявлении наркосодержащих растений землевладельцам или землепользователям выдается официальное предписание органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальных органов о необходимости уничтожения дикорастущих растений. После этого граждане обязаны в течение 3 рабочих дней со дня уничтожения наркосодержащих растений либо остатков посевов, образовавшихся в процессе их культивирования, письменно уведомить об этом уполномоченный орган, вынесший предписание.
Есть и другой вариант решения проблемы: растения могут быть добровольно выданы владельцем, в этом случае по российскому законодательству не предусмотрено какой-либо ответственности.
В случае непринятия мер по их уничтожению наступает либо административная ответственность, предусмотренная статьей 10.5 КоАП, либо уголовная ответственность по ст. 231 УК. Уголовная ответственность наступает при культивации от 10 кустов, а также при хранении или получении 3 граммов и более семян этого цветка. При этом в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, должен быть установлен умысел на конкретное противоправное действие.
- А опасно ли для здоровья нюхать запрещенный цветок?
- Механизм воздействия эргина на организм человека не связан с вдыханием аромата цветка.
- Как планируется проводить проверки на наличие этого цветка? Будут ли проверяющие органы ходить по дачным участкам?
- Специальных мероприятий, связанных с включением ипомеи трехцветной в перечень наркосодержащих растений, не предполагается. Соответствующие профилактические меры будут осуществляться в общем порядке в рамках текущей оперативно-служебной деятельности территориальных органов внутренних дел.
Источник: RG.ru.