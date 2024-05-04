За выращивание ипомеи – уголовная ответственность

В России в феврале 2024 года ввели уголовную ответственность за выращивание ипомеи

трехцветной — популярного дачного цветка. Специалисты обнаружили, что в семечках ипомеи содержится галлюциногенный наркотик эргин, оборот которого запрещен действующим законодательством.

Выращивание 10 и более кустов ипомеи наказуемо по статье 231 УК «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальное наказание по этой статье составляет до 8 лет лишения свободы. Выращивание от 10 до 100 кустов цветка будет классифицироваться как преступление в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере. Сергей Савчук — заместитель председателя Ассоциации специалистов по химико-токсикологическому и судебно-химическому анализу, доктор химических наук — разъясняет читателям это правовое решение.