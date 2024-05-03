Повод для гордости!

27 апреля народные коллективы ДК «Восход» приняли участие в республиканском гала-концерте «Салют Победы» в Чебоксарах.

Вокальная студия «Артон», ТСК «Экситон» и духовой оркестр покорили сердца зрителей своими яркими выступлениями и заслуженно получили диплом лауреата II степени регионального этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».



Источник: ТГ-канал ДК «Восход».

26-27 апреля в Москве проходил международный конкурс вокального мастерства «Современный вокалист — 2024», в котором приняли участие более 160 участников из разных городов России.

Чувашию на конкурсе представила обучающаяся ДШИ 1 Александра Никулина. Её исполнение композиции Д. Гершвина «Summertime» заслужило наивысших баллов и по итогам конкурса Александра стала лауреатом 1 степени в возрастной категории 13-15 лет «Профи».



Источник: ДШИ № 1.

В апреле и мае в Чебоксарах проходит первенство столицы по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 19 лет.

В соревновании участвуют юноши и девушки из других городов и районов Чувашии. Принимают участие в первенстве Чебоксар и шумерлинские ребята, воспитанники шахматной секции «Пегас» ЦДТ.



Чемпион Чувашии Р. Гуськов стал победителем первенства по быстрым шахматам до 19 лет. А. Оленин отметился достойным результатом — 5 очков из 9 возможных и 10 место в возрастной категории до 15 лет.



Источник: ТГ-канал г. Шумерли.