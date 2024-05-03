Одна на всех: Ко Дню Победы Российское общество «Знание» проведет мероприятия по всей стране

9 мая — 79-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулись события тех дней. Памяти всех, кто отстоял наше право на мир и свободу, во всех регионах Общество «Знание» организует цикл просветительских мероприятий.

Среди них – встречи с Героями России, добровольцами, ветеранами, участниками Специальной военной операции, представителями государственной власти, историками и преподавателями, которые расскажут участникам встреч о символизме празднования Дня Победы для России, обсудят тему важности сохранения исторической памяти и необходимости борьбы с фальсификацией истории.

Также запланированы интерактивные интеллектуальные игры и тематические кинопоказы ко Дню Победы. Одной из кинолент для просмотра станет «Фильм не сохранился», который рассказывает о прорыве блокады Ленинграда, раскрывает историю выступающих перед бойцами детях, самоотверженных воинах и тружениках тыла.

Зарегистрироваться на тематические кинопоказы, посвященные Дню Победы. Для этого необходимо перейти на сайт Знание.Кино, выбрать «События», «Тематические кинопоказы» и пройти регистрацию.

Одним из блоков памятных событий станут мероприятия к 80-летию освобождения Севастополя. Отдельно подготовлена лекция о событиях тех дней, подобраны фильмы. Среди них – кинолента, которая рассказывает о ходе Крымской операции, проведенной Красной армией в 1944 году, и освобождении полуострова от немецко-фашистских оккупантов. Также в городе-герое на площадке Севастопольского государственного университета состоится патриотический форум с лекциями, кинопоказами и встречами с защитниками Отечества.

По Екатеринбургу в День Победы вновь проедет экскурсионный трамвай. На этот раз путь будет проложен через территорию рабочего района Уралмаша, где в войну на одноименном заводе выпускалось уникальное оружие и бронетехника, в том числе, танк Т-34. В мероприятии примут участие студенты театрального института, которые представят для слушателей небольшой спектакль.

А в Омской области 9 мая юнармейцы станут слушателями лекции, которая пройдет в местном яхт-клубе в акватории реки Иртыш – именно так, на воде, вот уже второй год подряд в городе проводится акция «Бессмертный полк». На одной из яхт, участвующих в акции, для юнармейцев лектор Российского общества «Знание» прочитает лекцию про местных жителей-тружеников тыла в годы Великой отечественной Войны.

В Карелии Российского общества «Знание» совместно со Штабом студенческих отрядов ПетрГУ проводит «Десант Победы» — выезды в районы республики для облагораживания памятников и проведения просветительских мероприятий для местного населения.

Мероприятия просветительской организации объединят всю страну и пройдут с 6 по 31 мая.

Попробовать себя в качестве лектора, выступить перед аудиторией и поделиться с молодежью подвигами наших соотечественников в период Великой Отечественной войны может каждый. Для этого необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться для участия в проекте.

Также Российское общество «Знание» проведет серию мероприятий в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве. 9 мая на ВДНХ пройдут мастер-классы от Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и от концерна «Калашников». Кроме того, будут организована культурная программа: при участии Москонцерта пройдет музыкально-литературная постановка «Дети войны» и фронтовые чтения. В рамках последнего знаменитые актеры прочитают произведение Михаила Шолохова «Судьба человека».

Подробнее о мероприятиях и о том, как к ним присоединиться, можно узнать на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.

Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике.