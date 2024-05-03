Количество киберпреступлений, совершённых детьми и подростками, резко выросло

Начиная с 2020 года общее число преступлений, совершённых с использованием информационных технологий и которые были совершены российскими гражданами не старше 18 лет, увеличилось примерно в 74 раза!

В течение 2023 года правоохранительными органами было выявлено около 4 тыс. киберпреступлений, которые были совершены детьми и подростками, при этом в 2020 году таких случаев было зафиксировано только 54.



Стремительный рост этого показателя связан, прежде всего, с тем, что компьютерные технологии активно развиваются. Кроме того, злоумышленники и киберпреступники активно вовлекают несовершеннолетних в киберкриминальную среду, обещая быстрый и большой заработок, при этом ничего не рассказывая о вероятных последствиях.



В теневом сегменте интернета и в популярных мессенджерах можно встретить огромное количество предложений о лёгком заработке, на которые отлично реагируют подростки, в результате чего злоумышленники впутывают их в мошеннические схемы, чаще всего связанные с обналичиванием украденных денежных средств. При этом опытные хакеры и мошенники, которые являются организаторами кибератак, стараются максимально не рисковать и избегать любых действий, на которых их можно вычислить и поймать.



Ребенок должен знать об опасностях общения с незнакомцами в Интернете, а также доверять своим родителям. Важно, чтобы в случае опасности, появления странных друзей или попытки втянуть ребенка в сомнительную деятельность, он в первую очередь обращался за помощью к родителям.

Как гарантировать безопасность ребёнка в опасной среде?

Спрашивайте или аккуратно проверяйте, с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях. Обращайте внимание на поведение и новые интересы ребёнка: аниме, депрессивная литература, специализированные книги об оружии и стрельбе. Замечайте изменения круга общения ребёнка, спрашивайте о его новых друзьях. Обращайте внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые челленджи. Они могут содержать опасные для здоровья действия, например: сделать фото в экстремальных условиях или пробраться на закрытую территорию.



Источник: Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России.