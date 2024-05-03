Инвестпроект позволит нарастить мощности

23 единицы оборудования закупит Шумерлинский завод спецавтомобилей (входит в корпорацию «Проект-техника») для модернизации заготовительного и металлообрабатывающего цехов, склада, зоны погрузки и др. Инвестиционный проект поддержан Фондом развития промышленности Чувашии займом в размере 195 млн рублей под 1% годовых.

На ШЗСА, входящем в реестр оборонных предприятий Минпромторга России и имеющем статус системообразующей компании Чувашии, уже запущена за счет собственных средств инвестиционная программа по модернизации оборудования. «Идем по пути избавления от «узких мест», внедрения режима многостаночности. Устаревшие токарные и фрезерные станки подлежат замене на станки с ЧПУ. Приобретение нового оборудования – еще один шаг в цепочке улучшений, которые начались с участия в национальном проекте «Производительность труда», — говорят на предприятии. Ввод более производительного оборудования позволит компенсировать нехватку рабочих кадров.



По информации Минэкономразвития Чувашии.