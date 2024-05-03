Дети войны помогают участникам СВО

Российские военные, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, нуждаются в максимальной поддержке. Кто, если не дети войны, знают все тяготы и невзгоды военных лет.



В отделение срочного социального обслуживания Шумерлинского КЦСОН поступило обращение от Антонины Логуновой с просьбой оказать помощь в доставке рулона ткани в волонтерский пункт для дальнейшего пошива комплекта постельного белья для госпиталей. Обращение было оперативно обработано, рулон ткани доставлен в назначенный пункт приема.



«Радует, что среди нас много добрых людей, готовых помочь нашим бойцам. В непростое время очень хочется чувствовать поддержку, знать, что рядом есть люди, готовые всегда прийти на помощь», — поделилась заведующая отделением Анна Васина.



ШКЦСОН.