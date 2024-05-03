В Чувашии впервые адаптировали жилое помещение для ветерана СВО

Сергей Малин – инвалид спецоперации из Цивильска. Ему первому в нашей республике госфонд «Защитники Отечества» адаптировал за счет собственных средств жилое помещение под индивидуальные потребности.

В избе ветерана установили систему «умный дом» (центр управления, «умные» выключатель, розетка и цоколь, датчики дыма, воды и газа, робот-пылесос, а также смартфон со специальным мобильным приложением). В помещении появились расширенные дверные блоки, противоскользящие мат и ленты, оборудован санузел.

Предоставили Сергею и функциональное кресло. Заодно научили пользоваться новыми приспособлениями – ветеран, по его собственному признанию, очень доволен изменениями.

Напомним, в декабре прошлого года члены муниципальной комиссии вместе с представителем чувашского филиала фонда провели обследование жилого помещения ветерана. Экспертный совет «Защитников Отечества» подержал заявку, и вот у Сергея появилось необходимое ему оборудование. Ну а рядом с бойцом на всех этапах от подачи заявки и установки «умного дома» его социальный координатор – сотрудник фонда Алена Федорова.

Всего в республике уже обследованы на предмет возможной адаптации жилые помещения 19 инвалидов, на очереди еще два адреса. При этом в пяти случаях заявки уже оформлены и направлены в Москву – там окончательное решение примет экспертный совет.

Отметим, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной целью организации является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Контакты чувашского филиала фонда: Чебоксары, Московский проспект,3, или по телефону 8 (8352) 70-94-26 и по электронной почте rf21@fzo.gov.ru.