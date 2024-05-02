Шумерлинцы, поддержим дуб Петра Великого!

С 1 мая на сайте (https://rosdrevo.ru/) Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» началось открытое голосование за главное дерево страны.



Список деревьев-участников был утвержден сертификационной комиссией программы согласно полученным заявкам от субъектов РФ. Среди 74-х номинантов конкурса и дерево из Чувашии — дуб Петра Великого (https://xn--21-dlcie3di0l.xn--p1ai/2024/02/17/%D0%B2%D1%8B-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B/), занесенный в 2023 году в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящий статус памятника живой природы.



Претендент под номером 37 произрастает в Шумерле, в городском парке культуры и отдыха. Это 350-летний дуб высотой 32 метра и диаметром ствола 123 см.



Голосование за главное дерево России продлится до 1 августа 2024 года. На утро 2 мая за шумерлинский дуб отдано более 550 голосов – пока это самый высокий результат.