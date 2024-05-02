В округах Чувашии всерьез взялись за ремонт дорог

Фотографии свежеуложенного асфальта на проезжих частях региона с наступлением благоприятной погоды один за другим появляются в госпабликах администраций округов. Так, власти Порецкого округа сообщили, что ремонт дороги местного значения «Чебоксары – Сурское» – Сыреси – Любимовка» в самом разгаре. В этом году свеженький асфальт уложат на почти километровом участке. Напомним, в 2023 году были отремонтированы 630 метров этой трассы до границ с населенными пунктами. В публикации также отметили, что подрядчик ведет работу с соблюдением всех норм ремонта дорог такого типа. Кроме того, в ближайшие 5 лет после сдачи объекта в эксплуатацию, он будет находиться на гарантии.

В госпаблике администрации Янтиковского округа сообщили, что до 15 июня намерены залатать дыры на 3 тысячах квадратных метрах проезжей части. Чтобы уложиться в сроки ямочного ремонта, в округе работают 3 единицы техники и бригада из 7 человек. Также пользователи соцсетей поинтересовались у властей, стоит ли ждать обновления дороги «Аниш» и Янтиково — Чутеево — Б. Кайбицы». В местной администрации назвали конкретные сроки: техника появится на объекте уже в мае. Напомним, ранее в госпаблике "Управления автомобильных дорог Чувашской Республики" регионального Минтранса сообщили, что под замену на трассе «Аниш» и Янтиково — Чутеево — Б. Кайбицы» пойдут 7 километров дорожного полотна. На участке уложат 2 слоя асфальта и укрепят обочины отфрезерованным материалом. Финансироваться ремонт, кстати, будет за счет средств, заложенных в проектную смету М-12.

Подробную смету — из каких источников и какие суммы пойдут на ремонт дорог в деревне Тугасы и селе Ходары - опубликовали и в госпаблике администрации Шумерлинского округа. На четырёх улицах двух населенных пунктов жители решили застелить грунтовку битумным щебнем. На это собрали в общей сложности почти 440 тысяч рублей. Инициативу людей поддержало руководство региона и округа, выделив из бюджетов средства: чуть более 5 миллионов и 1 миллиона рублей соответственно. По контракту подрядчик должен завершить все работы до 1 июля.

Кроме того, в округе ремонтируют участки по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, строители сейчас перестилают твердое покрытие на отрезке в 130 метров между домами №41 и № 49 по ул. Ленина в селе Ходары. Об этом сообщают в госпаблике местной администрации. Отметим, что всего в 2024 году в Шумерлинском округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят 13 участков на сумму 19,9 млн рублей. А по Чувашии в нормативное состояние по нацпроекту приведут 41 дорожный объект общей протяженностью 70 км. Объем финансирования на этот год составляет 3,8 млрд рублей.

cheb.mk.ru