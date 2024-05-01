Сделки с маткапиталом: как не совершить ошибки

Сделки с недвижимостью, где используются средства материнского капитала, считаются достаточно сложными и их откровенно недолюбливают риелторы.

О том, с какими трудностями сталкиваются участники таких сделок и какие нормы закона обязательно нужно соблюсти при покупке или продаже жилья, где использовался материнский капитал, читателям рассказывает начальник отдела Управления Росреестра по Чувашской Республике Эльби Николаева.