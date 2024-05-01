Единовременную выплату смогут получить еще больше медработников

24 апреля на заседании Правительства Чувашии рассмотрено предложение о расширении перечня структурных подразделений медицинских организаций, медицинским работникам которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты.



Теперь выплаты в размере от 500 до 750 тысяч рублей смогут получить медработники со средним медицинским образованием, которые трудоустроились в здравпункты, врачебные амбулатории, отделения общей врачебной практики (семейной медицины) в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа либо в городе с населением до 50 тыс. человек. Это участковые и процедурные медицинские сестры врачебных амбулаторий и медицинская сестра врача общей практики отделения общей врачебной практики (семейной медицины), заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — акушерка, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — медицинская сестра, фельдшер и акушерка отделения общей врачебной практики (семейной медицины) и врачебной амбулатории, заведующая здравпунктом — медицинская сестра.



Источник: Минздрав Чувашии.