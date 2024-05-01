Герои живы, пока мы помним о них

В минувшую субботу в спортивной школе «Олимп» прошел республиканский турнир по спортивной аэробике памяти участника специальной военной операции Сергея Зайцева, награжденного орденом Мужества посмертно.

Турнир по спортивной аэробике посвящён шумерлинцу не случайно. Сергей Зайцев занимался спортивной аэробикой с 5 лет, был победителем и призером городских, республиканских и всероссийских соревнований. Окончил Канашский филиал Чебоксарского медицинского колледжа с отличием. По окончании учебы девятнадцатилетний шумерлинец заключил контракт с Министерством обороны РФ. Во время службы в зоне специальной военной операции Сергей проявил исключительную храбрость и отвагу.



Разведчик 3 взвода роты глубинной разведки разведывательного батальона шумерлинец Сергей Зайцев спас не один десяток чьих-то сыновей, мужей, отцов, братьев. Он делал то, что умел делать, и погиб как медбрат, спасая сослуживцев на поле боя.



Почтить память героя собрались около 300 спортсменов из Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли, Шумерлинского муниципального округа, Нижнего Новгорода и Нижегородской области. На турнире присутствовала семья героя – мама, отчим, младший брат.



В течение соревновательного дня разыгрывались награды в индивидуальных выступлениях, смешанных парах, трио, группе-5, гимнастической платформе, танцевальной гимнастике. Выступления юных спортсменов оценивала компетентная бригада судей под председательством тренера первой категории Дмитрия Комарова. Сильнейшие удостоены дипломов и памятных медалей.



Юные шумерлинцы стали лучшими в номинациях «Танцевальная гимнастика» (Валерия Ермеева, Маргарита Никонорова, Полина Белова, София Орлова, Елизавета Бадина, Софья Антипова), «Группа» (сестры Ерошины, Ирина Васильева, Анна Каленёва, Дарья Чурбакова), «Соло» (Карина Анисимова).



Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляли Министерство физической культуры Чувашии и республиканская Федерация спортивной аэробики.

Турнир красоты, грации и мастерства памяти нашего земляка обещает стать традиционным.

Ольга Дмитриева.







