По обращению 86-летнего ветерана труда прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что сотрудниками МУП «Чистая вода» в платежном документе указаны недостоверные сведения о размере задолженности потребителя за коммунальные услуги за предыдущие расчетные периоды.



Так, в платежном документе за декабрь 2023 года ресурсоснабжающей организацией собственнику квартиры начислена плата за горячее водоснабжение в размере 1,8 тыс. руб. Ранее со стороны МУП «Чистая вода» также допускались подобные нарушения.



В адрес МУП внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, потребителю произведен перерасчет платы в размере более 3 тыс. руб.

Шумерлинская межрайпрокуратура.