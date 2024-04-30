Учащиеся Шумерли успешно приняли участие в республиканском Фестивале ГТО

В последний апрельский день в г. Цивильске состоялся республиканский Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся общеобразовательных организаций Чувашской Республики.

Более 100 школьников с разных муниципалитетов оспривели звание сильнейших в комплексной сдаче нормативов Комплекса ГТО по IV и V ступеням. Город Шумерлю представляли учащиеся СОШ 1, Гимназии 8 и СОШ 2, воспитанники отделения легкой атлетики МАОУ ДО «СШ» и отделений плавания и спортивной аэробики МАУ ДО "СШ «Олимп».

Ребята сдавли тестовые испытания в беговых видах легкой атлетики, упражнениях общефизической подготовки и плавании.

Тимур Нажмитдинов, учащийся Гимназии 8, воспитанник отделения легкой атлетики МАОУ ДО «СШ» по V ступени среди юношей поднялся на вторую ступень пьедестала почета республиканского Фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся.

Другие наши учащиеся так же с достоинством приняли участие в сдаче нормативов, улучшив свои личные результаты.

Поздравляем шумерлинских ребят с успешным выступлением на республиканском Фестивале ВФСК «ГТО»!