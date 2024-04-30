Пенсии и детские выплаты -по обычному графику

Отделение СФР по Чувашии выплатит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена.



Доставка пенсий начнется с 3-го числа месяца, и это правило касается как перечисления средств на банковские счета, так и выплаты через почту. В этом году 2 и 3 мая являются рабочими днями. При этом суббота, 4 мая, в большинстве отделений почтовой связи также является рабочей.



Таким образом, необходимость досрочной доставки пенсий за предстоящий месяц отсутствует. Более того, на это нет правовых оснований. В соответствии с законодательством, выплата и доставка пенсий происходит за текущий месяц. Если доставка выпадает на выходной или праздничный день, то пенсию могут начислить досрочно, но в пределах этого же месяца. Единственное исключение — это выплата в конце декабря пенсий за январь.



Пособия на детей Отделение СФР предоставляет в единый день — 3 числа текущего месяца за предыдущий. Учитывая, что 3 мая является рабочим днем, никаких изменений в графике выплат не предвидится. Таким образом, 3 мая родителям будет начислено за апрель единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплаты на первого ребенка и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.



Напомним, в единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», доставка происходит с 5-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.