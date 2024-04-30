Н. Владимиров провел круглый стол со студентами Чувашского государственного университета

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров провел встречу со студентами Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.В вузе на базе юридического факультета действует дискуссионная площадка, которая работает под патронажем Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Здесь задействованы Студенческий парламентский клуб и Клуб молодого избирателя.В ходе круглого стола, который был приурочен к Дню российского парламентаризма, сенатор рассказал будущим юристам об истории российского парламента и о деятельности Совета Федерации.Студенты сообщили законодателю о своей учебе и работе. По словам Николая Владимирова, результаты убедительные – шестьдесят членов Клуба молодых избирателей стали наблюдателями на выборах Президента Российской Федерации, пятнадцать — вошли в состав УИК.«Ребята изъявили желание участвовать в приеме граждан. Поддерживаю это начинание и уже в мае намерен пригласить их на свою очередную встречу с гражданами», — сказал Николай Владимиров.Сенатор поблагодарил руководство юридического факультета вуза за результативную работу, ответил на вопросы участников встречи. Завершился круглый стол награждением победителей конкурса законотворческих инициатив «Взгляд молодых законодателей».

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