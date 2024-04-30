Абоненты задолжали Чувашгазу более 75 млн рублей

ГУП «Чувашгаз» обнародовало апрельскую справку о дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии от котельных в Алатыре, Козловке, Ядрине, Чебоксарах и Шумерле.

По состоянию на середину апреля общая просроченная дебиторская задолженность составляет 75 млн 720 тыс. 839 рублей, без учета пеней и госпошлины.



Согласно справке наибольшее количество абонентов этого ГУПа — в Шумерле. И здесь же самая большая просроченная задолженность за потребленные тепло и горячую воду, свыше 48 миллионов: население – 33 млн 145 тыс. 726,4 рубля, управляющие компании и ТСЖ – 10 млн 995 тыс. 328,5 рубля, бюджетные учреждения – 1 млн 393 тыс. 491,1 рубля, юридические лица – 3 млн 292 тыс. 989,3 рубля. Собираемость с населения по платежкам за март в Шумерле оказалась самой низкой среди вышеназванных городов, всего 24,19 %.



Растущие долги могут повлечь срыв горячего водоснабжения в летний период, предупреждают в Чувашгазе.

Наталья Игнатьева.