Подросток подрабатывает. Учтут ли его заработок для единого пособия?

Коротко. Пока да, но с 1 июня 2024 года — нет.

Подробно. Сейчас при расчете среднедушевого дохода учитывают доходы всех членов семьи. Если несовершеннолетний ребенок получает зарплату или вознаграждение по договору ГПХ, то эти суммы тоже войдут в расчет.

Что изменится с 1 июня 2024 года:

Не будут учитываться доходы, полученные детьми при таких условиях: