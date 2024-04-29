Подросток подрабатывает. Учтут ли его заработок для единого пособия?

Коротко. Пока да, но с 1 июня 2024 года — нет.
Подробно. Сейчас при расчете среднедушевого дохода учитывают доходы всех членов семьи. Если несовершеннолетний ребенок получает зарплату или вознаграждение по договору ГПХ, то эти суммы тоже войдут в расчет.
Что изменится с 1 июня 2024 года:
Не будут учитываться доходы, полученные детьми при таких условиях:
- возраст в расчетном периоде — менее 18 лет;
- не менее 6 месяцев расчетного периода ребенок учился в школе, ссузе или вузе по очной форме. Факт обучения нужно будет отметить в заявлении на единое пособие и подтвердить документами.
Если из-за зарплаты детей вы сейчас не проходите на единое пособие, подайте заявление после 1 июня.
Новые правила не распространяются на доходы детей от самозанятости — они по-прежнему будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.