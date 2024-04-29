Глава Чувашии поздравляет с Днём государственных символов Чувашской Республики

«Государственный гимн, Государственный герб и Государственный флаг — достояние народа Чувашии, его высшие святыни. Они отражают исторические, культурные и национальные особенности нашей республики, её многовековые традиции и ценности, объединяют всех нас в стремлении сделать жизнь лучше, приумножить мощь и богатство родной земли», — говорится в официальном поздравлении руководителя республики.



Олег Николаев выражает признательность всем жителям региона за созидательный труд, напоминая о вкладе композитора Германа Лебедева, поэта Ильи Тукташа и художника Элли Юрьева в историю современной Чувашии. Также отмечается роль хмеля и хмелеводства в экономике региона: «Сердце Государственного флага и Государственного герба Чувашской Республики — древо жизни, символ единения и сплоченности народа. Ленту с названием республики, опоясывающую герб, с двух сторон завершают стилизованные изображения листьев и шишек хмеля, имеющего для чувашского народа особое значение. Издревле наш край славился хмелеводством, а сегодня это направление экономики обретает в Чувашской Республике второе дыхание».