В Чувашии услуги по родовым сертификатам получили более4 тысяч женщин

В республике за первые три месяца 2024 года услуги по родовым сертификатам получили более 4 тысяч женщин и 3,6 тысячи детей. На оплату услуг, оказанных в связи с беременностью и родами, Отделение СФР по Чувашии перечислило медицинским организациям 23,9 млн рублей.

Родовый сертификат — это электронный документ, дающий право будущей маме выбрать медучреждение, в котором она будет наблюдаться во время беременности и родов, а также обследовать ребенка в первый год его жизни.



Сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Его может оформить и детская поликлиника, где будет наблюдаться ребенок в течение первого года жизни. Сертификатом оплачиваются услуги, оказываемые медорганизациями в рамках обязательного медицинского страхования. Средства передаются медучреждению для оплаты услуг врачей, на покупку медицинского оборудования и расходных материалов.

Все необходимые сведения (данные о постановке на учет в женской консультации, о дате родов и о наблюдении ребенка в поликлинике в течение первого года жизни) СФР получает автоматически по каналам информационного обмена.



Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в региональное Отделение СФР, позвонив по телефону 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, режим работы с 8.00 до 17.00).



Пресс-служба отделения СФР по Чувашии.