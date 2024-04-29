Всего несколько минут в день

Для современного человека недостаток движения – привычная ситуация. Большую часть своего рабочего времени многие проводят сидя за компьютером. Почти полная неподвижность в течение рабочего дня, а из движений только нажатие клавиш на клавиатуре, приводит к гиподинамии, от последствий которой страдают 1,4 миллиарда человек на планете.

Если человек проводит более 6 часов в день сидя, это может привести не только к снижению трудоспособности, но и к развитию многих заболеваний, начиная от лишнего веса и неправильной осанки и заканчивая серьезными проблемами с суставами, пищеварительной, репродуктивной и сердечно-сосудистой системами.



В то же время есть профессии, где работник вынужден проводить на ногах весь день. У производственных работников свои проблемы: они выполняют повседневные одинаковые движения, нагружая только отдельные группы мышц. Так или иначе, в каждой профессии при долгом и вынужденном положении тела, монотонной работе действует только часть мышц.

В этих ситуациях может помочь производственная гимнастика, которая придумана ещё в советское время для повышения производительности труда и снижения риска развития производственных заболеваний.



Для занятий производственной гимнастикой не нужна специальная одежда и обувь, проводится она без специального инвентаря и оборудования. Выполнять гимнастику может абсолютно любой работник. Комплекс упражнений прост в выполнении и не требует высокой физической активности.



Оптимально использовать следующие упражнения: ходьба на месте, наклоны туловища, упражнения для мышц плечевого пояса, повороты головы. Производственную гимнастику рекомендуется делать не менее 10 минут 2 раза в день.



Доказано, что полный покой или максимальное расслабление не является наилучшим способом снятия усталости и напряжения в течение рабочего дня. Переключение с одного вида работы на другой, чередование умственной и физической деятельности — наиболее эффективный отдых.

Производственная гимнастика – это профилактика геморроя, простатита, ожирения, гастрита, заболеваний суставов и позвоночника. Таким заболеваниям особенно подвержены сотрудники, чей рабочий день проходит в положении сидя. Статичное положение, если своевременно не размяться, приводит к ухудшению кровообращения, застою крови в лимфе, вызывает слабый приток крови к органам, мышечные спазмы, связанные с неправильным положением спины и усталостью мышц.



Затрачивая ежедневно всего несколько минут на упражнения для разминки, можно оставаться в отличной физической форме, сохраняя здоровье и работоспособность.

А. Табардак, зав. отделом Республиканского центра общественного здоровья.