Телефонный мошенник осужден

Частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Наиболее распространенный способ действий злоумышленников – это различные манипуляции с банковскими картами потерпевших. Но мошенники продолжают использовать и такие давно известные приемы, как звонки с сообщениями о попавших в ДТП родственниках, об угрозе уголовного преследования близких за якобы совершенное ими противоправное действие.



Недавно Шумерлинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, вступившего в преступный сговор с незнакомыми неустановленными следствием лицами. Члены этой группы позвонили на телефонный номер женщины и, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщили ей заведомо ложную информацию о её племяннице, которая якобы виновна в ДТП. Путем обмана мошенники потребовали от женщины деньги для избежания уголовной ответственности племянницы. Жертва передала злоумышленникам 250 тыс. руб.



Обвинительным приговором мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.