«Соснячок»: задержка на старте

Детский оздоровительно-образовательный лагерь будет готов принять детей не раньше второй смены.

Об этом стало известно 20 апреля, в день старта 4-го этапа заявочной кампании по приобретению путевок в загородные лагеря, соответствующая информация о чем была опубликована в «Реестре организации отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике».



В чем причина сдвига начала летнего сезона в единственном расположенном в Шумерле и округе детском оздоровительном лагере? С какими проблемами «Соснячок» вступает в лето 2024 года? За ответами мы обратились в отдел образования и социальной политики администрации города.

«Готовность детского оздоровительного лагеря к летнему сезону – это прежде всего соответствие учреждения санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям по обеспечению безопасности детей, — объяснила нашей газете заведующая информационно-методическим центром Татьяна Валентиновна Корнеева. — В настоящее время мы ожидаем положительную экспертизу проектно-сметной документации на капитальный ремонт пожарной сигнализации «Соснячка», направленной в Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики. Приведение в соответствие системы пожарной сигнализации – первостепенное требование Роспотребнадзора к работе учреждения допобразования. После получения положительной экспертизы будут объявлены конкурсные торги на определение подрядчика.

Ремонтные работы должны быть завершены к началу оздоровительной кампании».

Кроме реконструкции пожарной сигнализации, отметила Татьяна Валентиновна, детский лагерь с более чем пятидесятилетней историей нуждается в ремонтно-восстановительных работах, а именно: в капитальном ремонте наружных сетей водоснабжения и канализации, в асфальтировании дорожек, в косметическом ремонте спальных корпусов, в обновлении светильников и др. «Если первостепенная задача – реконструкция пожарной сигнализации – должна решиться до начала открытия летнего сезона, то все вышеперечисленные работы возможно осуществлять и в период функционирования лагеря».



Следует отметить, что необходимость обновления наружных сетей водоснабжения и канализации, как и асфальтирование пешеходных дорожек на территории лагеря, – проблемы не сегодняшнего дня. Еще в 2020 году тогдашним руководством «Соснячка» было подготовлено два проекта по укреплению материально-технической базы лагеря: проект по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения и канализации и проект капитального ремонта проездов и пешеходных дорожек.



К сожалению, по причине отсутствия финансирования и часто меняющегося руководства ни тот, ни другой реализован не был. Удастся ли в этом году наконец претворить проекты в жизнь, зависит, пожалуй, не только от денежной составляющей, но и от расторопности ответственных лиц.



По нашей просьбе заместитель директора лагеря по административно-хозяйственной части Максим Григорьев любезно провел для нас экскурсию по «Соснячку», озвучил проводимые на сегодня работы, поделился лагерными проблемами. «Подготовка лагеря к летнему сезону идет полным ходом, — оповестил нас замдиректора. — В настоящее время силами персонала идет небольшой ремонт радиаторов отопления, частичная покраска корпусов, убирается мусор, спиливаются сухие деревья. На сегодняшний день с организациями и учреждениями заключен ряд необходимых в жизнедеятельности лагеря договоров: на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, на медицинское и электрообслуживание, на поставку газа, на вывоз мусора и др. В дальнейшем эта работа будет продолжена».



В завершении невозможно не отметить, что после посещения «Соснячка» — любимого места отдыха детей нескольких поколений — стало грустно. Здесь время словно застыло: неприятно поразила и центральная аллея, не видавшая нового асфальта много лет и оттого «дырявая», и печально выглядевший аварийный клуб, как будто взывающий к людям наконец решить его судьбу, и заброшенный пруд, когда-то радовавший юных отдыхающих симпатичными катамаранами и ухоженной территорией… Теперь же всё это не поддается никакой критике! И даже возведенная несколько лет назад новая летняя эстрада не перекрывает мрачные впечатления от увиденного.

Как так происходит, что в 21 веке территория детства под названием «Соснячок» из года в год превращается во всё более запущенную и неухоженную? Где вы, неравнодушные взрослые?

Путевка в детский оздоровительный лагерь на 21 день будет стоить 20 тыс. 28 рублей. Предусмотрены льготы:

только 5 % от полной стоимости заплатят за путевку родители детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

20 % – из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 % величины прожиточного минимума;

30 % – из семей, в которых среднедушевой доход составляет от 150 до 200 % величины прожиточного минимума;

50 % – если среднедушевой доход в семье превышает 200 % величины прожиточного минимума.

Детям участников СВО путевки в этом году будут предоставляться бесплатно.

Для приобретения льготных путевок в органы управления образованием необходимо представить заявление и справки о доходах семьи за три месяца.

Ольга Дмитриева.







