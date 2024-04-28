Еще раз напомнили о правилах безопасности

В преддверии Всемирного дня охраны труда и Дня пожарной охраны в Саланчикской школе-интернате состоялась встреча с работниками пожарной охраны — начальником отдельного поста пожарной части № 33 Алексеем Фроловым, сотрудником 23-й пожарно-спасательной части Денисом Лашиным и инструктором по социально ориентированной деятельности Шумерлинского местного отделения ВДПО Еленой Афондеркиной.

Гости ознакомили педагогов и учащихся с оперативной обстановкой на обслуживаемой территории, с правилами использования средств индивидуальной защиты и боевым снаряжением пожарного, уделили внимание основным причинам пожаров в весенне-летний период, методам и способам тушения ландшафтных пожаров. Дети с удовольствием примерили боевую одежду пожарного и дыхательный аппарат со сжатым воздухом и внимательно смотрели видеоролики о работе пожарных и правилах безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.



Затем состоялась практическая отработка плана эвакуации. Согласно тактическому замыслу работница интерната заметила загорание на втором этаже спального корпуса и незамедлительно включила кнопку пожарной сигнализации, начав тушить первичными средствами пожаротушения. Дежурный охранник, услышав оповещение о пожаре, продублировал сигнал тремя звонками, позвонил в противопожарную службу, оповестил директора. Члены добровольной пожарной дружины приступили к тушению условного загорания, учителя и воспитатели эвакуировали подопечных в безопасное место – на спортивную площадку. Эвакуация прошла своевременно, при проведении переклички выяснилось, что все учащиеся и обслуживающий персонал на месте сбора, отрезанных от путей эвакуации не оказалось.



При подведении итогов тематического дня детям в преддверии майских праздников напомнили о правилах безопасности в быту, общественных местах, на природе и около водоемов. А все желающие смогли потренироваться в практическом использовании огнетушителя.



Уважаемые жители города Шумерля и Шумерлинского муниципального округа! Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности для того чтобы уберечь себя и своих близких. В случае обнаружения признаков возгорания или задымления немедленно звоните по телефонам 01, 101, 112.



ОП ПЧ № 33.