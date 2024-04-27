Национальная библиотека Чувашской Республики организует V фестиваль «Юридический театр: роли и представления», направленный на правовое просвещение населения средствами театрализации.

В Юридическом театре могут принять участие все желающие старше 14 лет персонально или в составе группы. Для этого необходимо подготовить творческое выступление продолжительностью не более 10 минут, демонстрирующее ситуации, разъясняющие нормы и правила законности и требующие моральной и правовой оценки. Организаторы не ограничивают участников в свободе выбора литературной основы выступления, жанра, количества исполнителей, театрального реквизита, сценических костюмов, аудиовизуального сопровождения и т.п. Фестиваль не носит состязательный характер, но оценка творческих выступлений предусмотрена. Критерии оценки: соответствие целям и задачам фестиваля, активная гражданская позиция, артистизм, оригинальность, эффективность. Все участники Юридического театра получат сертификаты, дипломы, подтверждающие участие. Предусмотрены и иные формы поощрения.

Большая сцена Камерного театра города Чебоксары будет предоставлена ярким, талантливым, активным, дружным и, конечно же, креативным участникам Юридического театра.

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