Перед праздниками жителям Чувашии напоминают правила пожарной безопасности

Накануне майских праздников жителям Чувашии напомнили правила пожарной безопасности. По всей республике проходят профилактические рейды.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года в регионе произошло 396 пожаров. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и непотушенных сигарет вспыхивают дома, квартиры, бани. С наступлением пожароопасного сезона росту печальной статистики способствуют еще и любители жарить шашлыки и жечь сухостой в неположенном месте. В связи с этим специалисты администраций округов и пожарные в первую очередь обходят дома жителей частного сектора.

Так, в Янтиковском округе комиссия за день посетила 3 населённых пункта: село Янтиково, деревни Полесное и Салагаево. С жителями провели профилактические беседы и вручили им листовки, попутно объяснив, что в регионе с 10 апреля действует особый противопожарный режим. Поэтому о разведении костров и приготовлении блюд на углях в лесах лучше забыть, как и о выжигании травы вблизи посадок или в полях. Кстати, сжигать сухостой, мусор, ветки, где попало, нельзя, в том числе и на своем приусадебном участке. Для этого надо оборудовать специальное место с соблюдением расстояния до любых построек. Вот об этом-то и забыли двое жителей округа. Комиссия пришла в их дома, как раз когда они развели костер. Как сообщают в госпаблике местной администрации, на нарушителей пожарной безопасности составили 2 протокола. Теперь им придется заплатить штраф в несколько тысяч рублей.

Еще одного нарушителя в ходе рейда обнаружили в Мариинского-Посадском округе. Об этом сообщают в госпаблике администрации. Там комиссия тоже обходила частный сектор и выявила факт выжигания листвы и мусора открытым способом, что делать в период действия особого противопожарного режима категорически запрещено.

В Ядринском округе, по данным госпаблика администрации, перед длинными майскими выходными памятки «По пожарной безопасности в жилом секторе» раздали жителям деревень Верхние Сунары, Липовая, Моляково, Старое Шуматово, Сехры и села Советское. Людям также напомнили элементарные правила, которые уберегут их дома и постройки от огня. При этом посоветовали всегда держать под рукой огнетушитель, а во дворе поставить бочку с водой.

cheb.mk.ru