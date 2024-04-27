Жители Чувашии просят помочь с порядком и убираются сами

Если зимой весь мусор заносит снегом, то весна выставляет все это напоказ. О такой проблеме непонаслышке знают и в населенных пунктах Чувашии. И если в одних случаях просто не вывозятся по той или иной причине бытовые отходы, то в других причина беспорядка в самих людях, которые почему-то мусорят прямо во дворах и на детских площадках.

«За территорией совсем не следят, детям негде играть», – посетовал пользователь соцсетей из Чебоксар, указав адрес, проспект Мира, 76. По словам мужчины, по возможности он убирается сам, но такое количество мусора ему тяжело осилить.

Еще один запрос поступил из Шумерли, где была переполнена контейнерная площадка по улице Заводская в районе лесной опушки. «Растаял снег и обнажил неприглядную картину», – так коротко обозначили в социальных сетях свою проблему горожане.

Оба сигнала зафиксировали и обработали специалисты ЦУР Чувашии, к решению вопросов подключились администрации городов. Теперь чисто по обоим указанным адресам.

Эти два случая, конечно же, далеко не единственные, о которых люди пишут в соцсетях, обращаясь в адрес органов власти. С начала года зафиксировано больше тысячи просьб навести порядок и убрать мусор.

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