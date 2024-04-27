Гимназисты дали старт марафону школьных театральных постановок

Студия «Театральный чердачок» гимназии № 8 представила зрителям поэтический спектакль «Всё начинается с любви» в постановке режиссёра Татьяны Фленовой. Премьера состоялась 23 апреля в ДК «Восход», рассказал телеграм-канал учреждения культуры.



Спектакль посвящен советской поэзии 1960-х годов. Впервые со сцены ДК через театральное действо прозвучали стихотворения таких великих поэтов эпохи оттепели, как Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Эдуард Асадов, Андрей Дементьев, Римма Казакова, Анна Ахматова, Геннадий Шпаликов и другие.

В постановке звучала музыка отечественных композиторов, использована видеохроника тех лет.



Подготовила Н. Игнатьева.