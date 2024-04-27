В минувший понедельник в Егоркинском сельском Доме культуры второй раз прошел показ иммерсивного ( иммерсивность — от англ. immersive — «присутствие, погружение» — способ восприятия, создающий эффект погружения в искусственно созданную среду) экологического спектакля «В соавторстве с природой». Реализация постановки стала возможной благодаря победе Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа во Всероссийском грантовом конкурсе «Бережливая инициатива».

Это необычная театральная постановка для детей и подростков с использованием новых мультимедийных технологий. В отличие от классического театра спектакль активно вовлекает зрителей в действие и позволяет им находиться в одном пространстве с артистами.

Премьера спектакля с успехом прошла на этой же сцене 9 апреля и собрала более 110 зрителей — обучающихся школ округа. На этот раз зрителями, а их было более 90 человек, стали воспитанники и педагоги Саланчикской школы-интерната и Шумерлинской школы.



В постановке затронуты несколько актуальных аспектов: загрязнение окружающей среды, потребительское отношение к природе, роботизация. Место действия — это не привычная сцена, а арт-пространство, разделенное на две части, по которым зрители-соучастники передвигаются согласно правилам. На старте каждый получил по две игрушечные эко-банкноты и рекомендации для участия в спектакле. На импровизированной площадке «Загрязнение окружающей среды», заваленной мусором, зрителей встретили и вовлекли в происходящее представление четыре актера, которые импровизировали, провоцировали, предлагали найти выход из положения и в итоге замотивировали каждого принять участие в сортировке мусора. Далее зрители перешли в следующую локацию «Роботизация», где их ждал виртуальный квест, основанный на понятных детям компьютерных играх. Игра сопровождалась красочными видеосюжетами с помощью специальной проекционной сетки, создающей иллюзию объемного эффекта 3D.



В ходе квест-игры зрители принимали решения и помогали главному герою. Участники узнали про отравленную атмосферу африканского города, где уничтожают ненужную оргтехнику, привезенную со всего мира, а также для чего нужны человечеству роботы и чем грозит их неразумная эксплуатация.



По окончании представления зрителям нужно было проголосовать игровыми купюрами за глобализацию любой проблемы, опустив банкноты в тот или иной ящик.



В постановке, подготовленной сотрудниками Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа, заняты юные артисты детского театрального коллектива «Овация». В спектакле использовано мультимедийное и проекционное оборудование, приобретенное на средства выигранного гранта.



Реализация проекта будет продолжена. Предполагается, что эта необычная постановка пройдет на сценах сельских клубов и Домов культуры соседних муниципалитетов. Ведь поднятая в спектакле тема сохранения экологически чистой среды на планете близка каждому и всегда актуальна. А в Год экологической культуры и бережного природопользования, объявленного в Чувашии в 2024 году, приобретает особое звучание.



М. Шварц, менеджер по организации культурно-досуговой работы ИРЦК Шумерлинского МО, автор проекта.